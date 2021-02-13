В Щёлкове под тяжестью снега сдулась крыша теннисного корта

Пострадавших нет

Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелкове. Возможной причиной специалисты называют большое скопление снега.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, людей внутри сооружения нет. Из-за утечки воздуха идёт сдувание надувной конструкции.

Московский регион накрыл сильнейший снегопад. В аэропортах отменены десятки рейсов, на дорогах наблюдаются серьёзные пробки. Снегоуборочная техника и дорожные рабочие трудятся круглосуточно.

Синоптики предупреждают, что после снегопада в Москву снова придут холода – на следующей неделе осадки прекратятся, по ночам ожидается до минус 25 градусов.

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