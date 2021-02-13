ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Щёлкове под тяжестью снега сдулась крыша теннисного корта

12:34
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Пострадавших нет

Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелкове. Возможной причиной специалисты называют большое скопление снега.
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Как сообщили в региональном управлении МЧС, людей внутри сооружения нет. Из-за утечки воздуха идёт сдувание надувной конструкции.

Московский регион накрыл сильнейший снегопад. В аэропортах отменены десятки рейсов, на дорогах наблюдаются серьёзные пробки. Снегоуборочная техника и дорожные рабочие трудятся круглосуточно.

Синоптики предупреждают, что после снегопада в Москву снова придут холода – на следующей неделе осадки прекратятся, по ночам ожидается до минус 25 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
В ТЦ в подмосковном Щёлкове под тяжестью снега провисла надувная конструкция
В ТЦ в подмосковном Щёлкове под тяжестью снега провисла надувная конструкция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.