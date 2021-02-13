В Щёлкове под тяжестью снега сдулась крыша теннисного корта

Пострадавших нет
Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелкове. Возможной причиной специалисты называют большое скопление снега.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, людей внутри сооружения нет. Из-за утечки воздуха идёт сдувание надувной конструкции.
Московский регион накрыл сильнейший снегопад. В аэропортах отменены десятки рейсов, на дорогах наблюдаются серьёзные пробки. Снегоуборочная техника и дорожные рабочие трудятся круглосуточно.
Синоптики предупреждают, что после снегопада в Москву снова придут холода – на следующей неделе осадки прекратятся, по ночам ожидается до минус 25 градусов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"