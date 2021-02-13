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В окружении Зеленского снова заговорили о невозможности выполнения Минских соглашений

14:17
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Киев хочет привлечь США к переговорам с ДНР и ЛНР

В окружении Владимира Зеленского вновь звучат заявления о невозможности выполнения Минских соглашений. За шесть лет Украина даже не приступила к их реализации, а Запад при каждом удобном случае обвиняет Россию в несоблюдении условий документа. При этом Москва несколько раз объясняла, что она не является субъектом Минских соглашений.
Путин напомнил Зеленскому о выполнении Минских соглашений

И вот теперь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашения выполнить невозможно. При этом он напомнил, что сам Зеленский неоднократно обещал приступить к реализации договорённостей.

В эфире телеканала "Украина-24" Ермак отметил, что прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно. Глава президентской администрации пожелал, чтобы вместе с Киевом на Донбассе были представители-послы США, Великобритании, Канады и Швеции.

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