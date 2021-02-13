75-летняя мама Наташи Королёвой шокировала публику красными волосами

Образ дополнила золотая корона

75-летняя мама Наташи Королёвой надела корону на перекрашенные в красный цвет волосы. В таком виде Людмила Порывай предстала в Instagram своей дочери в свой день рождения.

Поклонники не оценили молодёжный образ дамы постбальзаковского возраста, несмотря на поздравления любимой дочки.

"Ты у нас звезда. Ты уникальная и неповторимая. Ты молодая и озорная, профессионал с большой буквы, педагог и наставник. Люблю тебя", — подписала фото Наташа Королёва.

Восторг певицы был сразу же оценён. "Здоровья, конечно, и всех благ вашей маме. Но это какой-то фильм ужасов".

Перебор для женщины 75 лет. Оголенные плечи, красные волосы, корона. Ведра три масла, наверняка, потратили. Это что вообще. Глаза мои лопнули!!!

Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай и раньше удивляла публику экстравагантными нарядами. К примеру, в её коллекции уже были шляпки в виде фруктов и пирожных.

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