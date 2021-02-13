ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

75-летняя мама Наташи Королёвой шокировала публику красными волосами

14:32
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Образ дополнила золотая корона

75-летняя мама Наташи Королёвой надела корону на перекрашенные в красный цвет волосы. В таком виде Людмила Порывай предстала в Instagram своей дочери в свой день рождения.
Наташа Королёва сделала из себя копию Тарзана

Поклонники не оценили молодёжный образ дамы постбальзаковского возраста, несмотря на поздравления любимой дочки.

"Ты у нас звезда. Ты уникальная и неповторимая. Ты молодая и озорная, профессионал с большой буквы, педагог и наставник. Люблю тебя", — подписала фото Наташа Королёва.

Восторг певицы был сразу же оценён. "Здоровья, конечно, и всех благ вашей маме. Но это какой-то фильм ужасов".

Перебор для женщины 75 лет. Оголенные плечи, красные волосы, корона.

Ведра три масла, наверняка, потратили.

Это что вообще.

Глаза мои лопнули!!!

Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай и раньше удивляла публику экстравагантными нарядами. К примеру, в её коллекции уже были шляпки в виде фруктов и пирожных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай
Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай
Наташа Королева
Наташа Королева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.