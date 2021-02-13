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"Ему очень тяжело": третья жена Ефремова рвётся на свидание к актёру

19:13
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Евгения Добровольская хочет сказать ему что-то важное

Третья жена Михаила Ефремова очень хочет увидеться с ним, но пока это невозможно: артист находится в местах лишения свободы.
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Актриса Евгения Добровольская призналась, что роковая авария с участием её бывшего мужа стала для неё концом света. Об этом она откровенно рассказала в эфире YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

"Поверьте, Миша хороший. Только Миша и пьяный Миша - это два разных человека, вот в чём всё дело. Пьяный человек - это оно. Он ведь вообще не понимал, что делает", - поделилась знаниями о бывшем супруге Добровольская.

Она пыталась поговорить с Ефремовым, пока он был на свободе, но ничего не вышло. Теперь Евгения пишет письма Михаилу, но ответа нет. "Из-за пандемии ни приехать к нему, ни уехать. А я бы поехала, конечно. Ему очень тяжело", - говорит актриса.

Добровольская была третьей из пяти жён Ефремова. Они оформили отношения в 1990 году, а развелись в 1997-м. В 1991 году у пары родился сын Николай.

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