Влюбившийся в 56-летнюю Азизу итальянец хочет от неё ребёнка

Его не смущает и разница в возрасте

Итальянский избранник Азизы готов создать с ней семью и завести ребёнка. Его не смущает возраст певицы – 56 лет.

Некоторое время назад итальянец познакомился с певицей на её онлайн-уроках по вокалу. Месяц назад Алессандро сделал Азизе предложение руки и сердца. Для этого он специально на несколько дней прилетал в Москву.

У Азизы нет детей, но есть большая дружная семья. Пока что она не решила, что ответить на ухаживания итальянца. "Для меня выйти замуж - значит, уйти от семьи. Я жила все эти годы для своих родных: мамы, старших сестёр, единственного племянника. Не хотела уходить далеко от них", - рассказала Азиза в эфире шоу "Близкие люди" на телеканале "Россия-1".

Алессандро в студии не присутствовал, но вышел на связь и признался, что он моложе звезды на 17 лет. Разница в возрасте его ничуть не смущает. На вопрос, хочет ли он детей от Азизы, итальянец ответил: "Я серьёзно настроен и готов на всё".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"