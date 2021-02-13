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Мосгорпарк подготовил 12 романтических маршрутов в преддверии Дня влюблённых

13:12
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Прогулку по вкусу найдёт каждый

В День всех влюблённых в московских парках будут организованы романтические маршруты. Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, всего маршрутов – 12-ть, прогулку по вкусу найдёт каждый.
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В Парке Горького можно посмотреть постоянную экспозицию "Начало", посвященную его истории, а в "Музеоне" - познакомиться с фотопроектом EXISTENTIA.

Прогулку по парку "Северное Тушино" лучше всего начать от входа со стороны Захарковского залива, откуда открывается вид на отреставрированное здание Северного речного вокзала. Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" приглашает посмотреть, как природа тесно переплетается с историей.

Сад имени Баумана был и остаётся местом для романтичных любителей атмосферной Москвы. Здесь открыт каток, а рядом расположилась украшенная диско-шарами историческая сцена "Ракушка".

Живописный маршрут по парку Царицыно был проложен ещё в XVIII веке. Он берёт начало у Виноградных ворот, а в усадьбе Воронцово можно увидеть исторический ансамбль парадного въезда, выполненный в виде турецких башен.

В Измайловском парке открылась фотовыставка на Каштановой аллее, в Таганском парке находится один из самых больших катков в столице. В парке "Фили" романтическую прогулку можно совершить по берегу Москва-реки.  Сад "Эрмитаж" приглашает на каток, в центре которого расположено "Серебряное сердце" - памятник всем влюблённым.

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