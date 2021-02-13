Миссия МВФ на Украине не увидела прогресса в проведении реформ

Новый транш кредита откладывается
Работа миссии МВФ на Украине завершена без результата. Эксперты Международного валютного фонда проверяли, насколько Киев продвинулся в проведении реформ. Они являются обязательным условием предоставления кредитов.
Речь об изменениях в управлении Нацбанком, улучшении надзора в финансовой сфере, борьбе с коррупцией. В прошлом году фонд одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".
Их должны были перечислить в течение полутора лет, но Киев получил только два миллиарда. Остальные транши откладываются, потому что прогресс в проведении реформ, как заявили в МВФ, слишком мал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"