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Миссия МВФ на Украине не увидела прогресса в проведении реформ

15:40
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Новый транш кредита откладывается

Работа миссии МВФ на Украине завершена без результата. Эксперты Международного валютного фонда проверяли, насколько Киев продвинулся в проведении реформ. Они являются обязательным условием предоставления кредитов.
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Речь об изменениях в управлении Нацбанком, улучшении надзора в финансовой сфере, борьбе с коррупцией. В прошлом году фонд одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".

Их должны были перечислить в течение полутора лет, но Киев получил только два миллиарда. Остальные транши откладываются, потому что прогресс в проведении реформ, как заявили в МВФ, слишком мал.

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