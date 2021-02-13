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Стартовала гонка "Лыжня России"

16:02
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Приветствие участникам направил Владимир Путин

Массовая гонка "Лыжня России" стартовала большинстве регионов страны. Приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что этот зимний праздник объединяет тех, кто с удовольствием занимается физической культурой и подаёт пример другим своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни.
Как проходит гонка "Лыжня России"

Церемония открытия прошла в подмосковных Химках. Там на старт вышли несколько тысяч человек. В этом году в программе забеги на пять и десять километров. После финиша - горячий чай и праздничный концерт.

Однако в некоторых регионах из-за погодных условий гонку пришлось перенести. "Лыжня России" проводится уже почти сорок лет подряд. Это самое масштабное зимнее спортивное мероприятие в мире. Каждый год к соревнованиям присоединяется около полутора миллионов россиян разных возрастов, сообщает "ТВ Центр".

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