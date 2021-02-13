Стартовала гонка "Лыжня России"

Приветствие участникам направил Владимир Путин

Массовая гонка "Лыжня России" стартовала большинстве регионов страны. Приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что этот зимний праздник объединяет тех, кто с удовольствием занимается физической культурой и подаёт пример другим своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни.

Церемония открытия прошла в подмосковных Химках. Там на старт вышли несколько тысяч человек. В этом году в программе забеги на пять и десять километров. После финиша - горячий чай и праздничный концерт.

Однако в некоторых регионах из-за погодных условий гонку пришлось перенести. "Лыжня России" проводится уже почти сорок лет подряд. Это самое масштабное зимнее спортивное мероприятие в мире. Каждый год к соревнованиям присоединяется около полутора миллионов россиян разных возрастов, сообщает "ТВ Центр".

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