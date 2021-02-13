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Как провести в Москве день святого Валентина

16:08
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Открыты десятки тематических площадок

В преддверии дня святого Валентина в Москве открылись десятки тематических площадок. Фотовыставки работают сразу в нескольких столичных парках - Сокольниках, в саду Эрмитаж, усадьбе Воронцово.
Мосгорпарк подготовил 12 романтических маршрутов в преддверии Дня влюблённых

В экспозициях представлены снимки, на которых запечатлены самые необычные истории любви. На фотографиях - свидания, предложения руки и сердца, свадьбы.

А в "Москвариуме" в эти дни проходят творческие мастер-классы и лекции, работает фотозона. Желающим сделать необычное признание поможет водолаз. Он погрузится в аквариум и передаст послание на открытке. Также для влюблённых подготовили новое подводное шоу "Русалочка", сообщает "ТВ Центр".

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