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В Ереване началась паника после мощного землетрясения

14:58
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Люди выходят из домов на улицы

Мощное землетрясение произошло в Ереване. Люди спешно покидают свои дома, сообщает Sputnik Армения.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4.7. Эпицентр находился на глубине двух километров на расстоянии 12 километров от столицы Армении.

Информации из официальных армянских источников о землетрясении и возможных разрушениях нет. Известно, что в городе начались проблемы с сотовой связью и интернетом.

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