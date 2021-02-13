В Ереване началась паника после мощного землетрясения

Люди выходят из домов на улицы

Мощное землетрясение произошло в Ереване. Люди спешно покидают свои дома, сообщает Sputnik Армения.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4.7. Эпицентр находился на глубине двух километров на расстоянии 12 километров от столицы Армении.

Информации из официальных армянских источников о землетрясении и возможных разрушениях нет. Известно, что в городе начались проблемы с сотовой связью и интернетом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"