К уборке снега в Москве привлечены дополнительные силы

Столицу накрыл Балканский циклон

Центральные регионы и юг России находятся во власти снежного циклона. В Крыму сильная метель и похолодание. Рекордное количество осадков выпало в Москве. Задержаны и отменены десятки авиарейсов. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Только за первые сутки снегопада выпало более трети от февральской нормы - это 13 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд был в 1974 году. Но тогда зафиксировали около семи с половиной миллиметров. Утром 13 февраля метеостанция ВДНХ показала уже в два раза больше. В натуральную же величину - снега по колено.

Столичные коммунальные службы просят водителей не пользоваться по возможности личным транспортом. Снегоуборочные машины работают круглосуточно - вывозят снег и прометают проезжую часть. Дворы расчищают вручную. Но ситуацию осложняет непрекращающийся снегопад.

​Как сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, за прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1 100 000 кубометров снега. "Работа очень сложная. Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы - примерно 12 тысяч человек, работников инженерных компаний со своей техникой. Таких компаний как Гормост, Москоллектор, Мосгаз, ОЭК и другие. Будут помогать по очистке пешеходно-уличной сети", - рассказал Бирюков.

​Осадки будут идти до конца воскресенья. Непогода стала причиной задержки и отмены более 35 рейсов в трёх московских аэропортах, сообщает "ТВ Центр".

Тяжести снега не выдерживает кровля. В городе Людиново Калужской области обрушилась крыша бывшего автокомбината. Погиб мужчина. Экстренные службы продолжают поисковые работы. Есть вероятность, что под завалами находится ещё один человек.

​На юге страны - из весны в зиму - за один день. На дорогах снежный накат и гололедица. Только за сутки на Кубани израсходовали уже около трёх тонн реагентов. Но это не спасает от ДТП. Утром на федеральной трассе А-146 в районе станицы Северской столкнулись 17 автомобилей.

К весне ещё день назад готовились и в Крыму, но и тут зима не отступает. На следующей неделе возвращения тепла крымчанам ждать не стоит. Температура воздуха будет аномально низкой - до минус 14-ти. Также действует штормовое предупреждение. А в Центральную Россию после снегопадов вернутся морозы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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