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Twitter заблокировал аккаунт российских дипломатов

17:29
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Цензура в соцсетях набирает обороты

Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам безопасности. Глава делегации Константин Гаврилов назвал действия руководства соцсети очевидной цензурой.
Стала известна причина блокировки аккаунта вакцины "Спутник V" в Twitter

Дипломат предположил, что причиной блокировки стала альтернативная позиция нашей страны по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.

Как сообщает ТАСС, Twitter уже блокировал аккаунт наших дипломатов в Вене. Тогда в соцсети было размещено предупреждение о подозрительной активности учётной записи.

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