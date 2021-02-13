Известный врач предупредил мир о новой пандемии

Он не назвал точную дату начала нового испытания для человечества

Вслед за пандемией коронавируса человечество ждёт новая напасть – распространение более опасного вируса. Этого не исключил врач Александр Мясников.

В интервью URA.RU он назвал COVID-19 тренировочным процессом. Следующим испытанием для человечества, по его словам, станут мутации птичьего или свиного гриппа. С момента, когда они смогут переходить от животных к человеку, начнётся большая пандемия.

"Новая пандемия не должна прийти до того, как мы разработаем универсальную вакцину от гриппа. Иначе плохо будет", - считает доктор-телеведущий.

По его мнению, новое испытание для жителей Земли может начаться и через год, и через десять лет. Точного прогноза Мясников не дал. Похожее заявление сделал не так давно основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он тоже предупредил человечество о скорой схватке с более смертельной инфекцией.

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