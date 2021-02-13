Умер прославленный олимпийский чемпион Юрий Власов

Ему было 85 лет

В возрасте 85 лет умер кумир для многих тяжелоатлетов, олимпийский чемпион Юрий Власов. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России Александр Кишкин.

Власов с юности занимался тяжёлой атлетикой, был в составе сборной СССР. В его активе – многочисленные победы на чемпионатах мира, СССР, Европы. На XVII Олимпийских играх в Риме в 1960 году взял золото.

За свою спортивную карьеру Власов установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье. Он завершил её в 1968 году, уволившись в запас из ЦСКА в звании инженер-капитана.

Власов пробовал себя на литературном поприще. С 1959 года печатался в журналах "Огонёк", "Юность", в газете "Известия". Написал несколько рассказов и повестей. В 1985-1987 годах Власов возглавлял Федерацию тяжёлой атлетики СССР. В 90-е годы пошёл в политику, входил в Межрегиональную депутатскую группу, был депутатом Госдумы первого созыва.

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