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Умер прославленный олимпийский чемпион Юрий Власов

18:42
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Ему было 85 лет

В возрасте 85 лет умер кумир для многих тяжелоатлетов, олимпийский чемпион Юрий Власов. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России Александр Кишкин.
Умер чемпион Олимпийских игр по гимнастике

Власов с юности занимался тяжёлой атлетикой, был в составе сборной СССР. В его активе – многочисленные победы на чемпионатах мира, СССР, Европы. На XVII Олимпийских играх в Риме в 1960 году взял золото.

За свою спортивную карьеру Власов установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье. Он завершил её в 1968 году, уволившись в запас из ЦСКА в звании инженер-капитана.

Власов пробовал себя на литературном поприще. С 1959 года печатался в журналах "Огонёк", "Юность", в газете "Известия". Написал несколько рассказов и повестей. В 1985-1987 годах Власов возглавлял Федерацию тяжёлой атлетики СССР. В 90-е годы пошёл в политику, входил в Межрегиональную депутатскую группу, был депутатом Госдумы первого созыва.

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