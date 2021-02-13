Очевидцы выкладывают в Сеть видео подземных толчков в Японии

Власти объявили угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Его эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.

Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались в столице страны Токио, очевидцы выкладывают в Сеть видео, снятое в первые секунды землетрясения.

Видно, как в квартире раскачивается мебель, слышен шум падающих предметов. В стоящем на столе аквариуме расплёскивается через край вода.

Власти объявили угрозу цунами. Информации о жертвах и разрушениях нет.

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