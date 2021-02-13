Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в городе в День всех влюблённых

Все желающие смогут принять участие в интересном конкурсе

В День всех влюблённых москвичам предложили посетить любимое место в городе и рассказать о нём в соцсетях. Все, кто разместит фото или видео вместе с романтической историей или с признанием в любви Москве, сопроводив его хештегом #ВлюбленныевМоскву, получит шанс выиграть приз.

Как сообщает столичный комитет по туризму, будут разыграны билеты на двоих на самую высокую смотровую площадку Европы. Также среди призов – прогулка по Москве-реке, увлекательная экскурсия по городу на двухэтажном автобусе, посещение "Городской фермы" на ВДНХ и выставки "Слепая зона" в Политехническом музее.

14 февраля в городе пройдёт много мероприятий, связанных с Днём святого Валентина. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на этот день запланированы спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы. В городских парках и на катках пройдут тематические мероприятия и конкурсы.

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