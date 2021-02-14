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В России за сутки выявлено 14185 больных коронавирусом

10:38
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано более 4 миллионов случаев

За сутки в России зафиксировано 14 185 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 071 883 человека с COVID-19, умерло 80 126 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 559 больных, всего в столице 956 178 инфицированных, скончались 14 348 пациентов. 
ВОЗ сообщила о повторном заражении коронавирусом людей с антителами

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

ВОЗ предупредила о появлении нового фактора в течении пандемии коронавируса. По мнению экспертов организации, люди с антителами могут повторно заразиться коронавирусом другого штамма, по отношению к которому иммунитет не действует. Сейчас ВОЗ получает и анализирует информацию из ЮАР о недавно переболевших людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса.

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