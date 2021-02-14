Московские врачи вылечили ещё 2089 больных COVID-19

Освобождаются койки в больницах

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 089 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 869 869.

В столице полным ходом идёт вакцинация от коронавируса. В интервью "Российской газете" директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как повысить эффективность вакцины. После укола, советует учёный, необходимо как минимум два дня не перегружать организм физическими нагрузками. Он объяснил, что образование антител требует некоторых энергозатрат, а длительные занятия спортом затрудняют синтез антител.

По данным на 13 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 071 883 пациентам, умерли с начала пандемии 80 126 человек. В Москве больных зарегистрировано 956 178, в мире более 108 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,3 миллиона человек.

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