ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: "Донбасс мы не бросим"

00:57
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Президент высказался о поддержке граждан ДНР и ЛНР

Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с российскими журналистами. Она прошла на этой неделе в закрытом режиме, но фрагменты высказываний президента показал телеканал "Россия-24".
Сделано заявление о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Глава государства эмоционально высказался о судьбе Донбасса, обращаясь к представителям прессы. "Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами  плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - сказал президент.

Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после событий на Майдане. Тогда же было объявлено о создании двух народных республик – Донецкой и Луганской. Россия не раз заявляла о поддержке населения в этих регионах Украины. В 2019 году было объявлено о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.