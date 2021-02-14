Путин: "Донбасс мы не бросим"

Президент высказался о поддержке граждан ДНР и ЛНР

Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с российскими журналистами. Она прошла на этой неделе в закрытом режиме, но фрагменты высказываний президента показал телеканал "Россия-24".

Глава государства эмоционально высказался о судьбе Донбасса, обращаясь к представителям прессы. "Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - сказал президент.

Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после событий на Майдане. Тогда же было объявлено о создании двух народных республик – Донецкой и Луганской. Россия не раз заявляла о поддержке населения в этих регионах Украины. В 2019 году было объявлено о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

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