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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Тартуса

10:23
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Люди получили необходимые продукты

Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Тартус. Они раздали 250 наборов с продуктами жителям населённого пункта Бальгунес.
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Семей в городе Бальгунес, где есть погибшие или раненные, инвалиды и немощные - через одну. Ещё больше, тех, кто живёт за чертой бедности. Единственный источник дохода - фрукты и овощи. Их продают на оптовом рынке. Но за урожай сегодня много не выручишь, а десятки семей осенью, разорил лесной пожар. Огонь уничтожил сады и огороды.

Какие бы санкции не вводил Запад против сирийских властей, страдают в первую очередь простые и самые бедные люди. Например, из-за тех же санкций, цены на продукты в стране выросли, как минимум в три раза. Поддержать горожан, решили российские военные, сообщает "ТВ Центр"

Продукты люди будут экономить насколько возможно. В семьях, где по пять - шесть человек, пакета хватит в лучшем случае на неделю-другую. Военные, правда, говорят, что в феврале объёмы гуманитарной помощи населению планируют заметно увеличить.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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