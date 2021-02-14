Разговор Владимира Путина с журналистами. Главное

Общение прошло на этой неделе

О развитии России, отечественном гиперзвуковом оружии, вакцинах от коронавируса, а также о политике сдерживания со стороны Запада и ситуации на мировых рынках шла речь на встрече Владимира Путина с главными редакторами СМИ. Разговор проходил за закрытыми дверями в середине недели.

Это можно назвать пресс-конференцией. Владимир Путин встречается с представителями СМИ ежегодно. Но в таком формате всё более структурировано. Нет частных или локальных вопросов. Только главное. Например, коронавирус. Президент отметил, что наша страна противостоит пандемии увереннее, чем многие западные государства. У них качественная медицина, но сам подход был выбран неправильно. Вплоть до отрицания угрозы. Гуманитарный вопрос вакцинирования политизировали, превратили в гонку. Разве Россия виновата, что именно наша научная школа лучше всех справилась с разработкой препарата?

Сначала был расчёт, что мы ничего не сможем сделать с коронавирусом. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак. Но мы смогли лучше, чем в других странах. Самый объективный показатель - количество заболевших на 100 тысяч населения. У нас 12 человек, а там до сих пор 45. Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности оказались несравнимо выше, чем в европейских странах и в штатах. Там вообще развал такой.

В условиях пандемии мировым экономикам приходится нелегко. Российская - не исключение. Владимир Путин отметил: важно не заливать деньгами проблемные отрасли, а предложить поэтапный план действий. Что касается социальной сферы, поддержка населения становится всё значительнее, национальные проекты работают.

Мы же не случайно выработали систему развития различных отраслей экономики, социальной сферы и пространств, в которых мы живём: городов крупных и малых. Постепенно все будем делать. Делаем.

Яркий пример - аграрный сектор. Совсем недавно эксперты называли эту отрасль чёрной дырой. Сегодня Россия - мировой лидер по производству пшеницы.

Давайте не будем забывать, что это было сделано при поддержке государства. Это льготы, это кредиты.

Минувший год и пандемия породили усталость в обществе. Во многом этим вызваны несанкционированные уличные акции, которые не так давно прокатились по городам России.

Ведь фигуранта этого использовали именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе, у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе, по отношению к условиям, в которых они живут, к уровням своих доходов. И конечно этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих штатах. Этой ситуацией пользуются все противоборствующие силы. И у нас этим пытаются воспользоваться.

Кто за этим стоит? По мнению президента, ответ также очевиден. Против России применяется политика сдерживания. Владимир Путин вспомнил так называемые "кокомовские списки". В западных правительствах в эпоху могущества Советского Союза существовали комитеты по экспортному контролю. Они запрещали продавать в СССР высокие технологии, чтобы потенциальный противник не стал сильнее. Что-то подобное, по мнению главы государства, мы видим сегодня.

Я уже говорил в сфере военного строительства. Сначала тоже как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство? Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения. С учётом, что наши ученые изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание - это не единственный случай. У нас много достижений. Это уже начинает раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания, в том числе, и в экономике. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода.

Но Россия привыкла стоять. Как отметил Владимир Путин, у нас такой генетический код. Много было желающих разобщить большую многонациональную страну. Не вышло.

Россия не достигла своего пика. Мы на марше развития. Проблем - море. Но мы всё-таки, в отличие от других стареющих наций, мы на подъёме.

Разговор, как отметил Владимир Путин, получился во многом спонтанным. Без заранее подготовленных речей и справок. Но не менее содержательным. В этом его ценность. Краткий срез по самому важному, острому и наболевшему.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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