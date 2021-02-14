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Москва приходит в себя после рекордного снегопада

12:14
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Коммунальщики работают круглосуточно

Последствия сильнейших снегопадов устраняют на юге и в Центральной России.  В Крыму сугробы - полметра высотой, на трассах - гололёд и множество аварий. В Москве выпала почти месячная норма осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. Борьба со стихией длится уже третий день. Снега выпало настолько много, что с улиц его убрать полностью не успели, но вывезли больше 1 200 000 кубометров. Это всё равно, что заполнить 400 олимпийских бассейнов.
К уборке снега в Москве привлечены дополнительные силы

За двое суток снега выпало как за две недели. Многие автовладельцы прислушались к просьбе коммунальщиков и отказались от поездок на личных автомобилях. Движение в столице нормализовалось. И даже на МКАДе. Накануне, 13 февраля из-за того, что фуры не могли подняться на подъём развязок образовались многокилометровые заторы.

Для застрявших автомобилистов на обочине организовали полевые кухни. Здесь можно было поесть и погреться. В городе вышли более 13 тысяч единиц снегоуборочной техники. Власти привлекли дополнительно 12 тысяч человек.  Уже нормализовалась работа аэропортов. В Домодедово практически все рейсы вылетают по расписанию. Тем не менее службы воздушной гавани по-прежнему работают в усиленном режиме, сообщает "ТВ Центр".

Побит почти полувековой рекорд толщины снежного покрова. В 1956 году в этот день было 60 сантиметров снега. Сейчас от 67-ми до 71-го. Причём, столичный регион не единственный оказался под ударом стихии. Снегопад обрушился и на Крым. На трассе Симферополь–Джанкой - массовые ДТП, водители не справились с управлением на скользкой дороге. После мощного снегопада полуостров ждут аномальные холода – до минус 14-ти. Морозно будет и в столичном регионе - температура может опуститься до минус 27 градусов. Одним словом - настоящая русская зима.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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