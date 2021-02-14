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Из-за коронавируса по всему миру отменяют традиционные карнавалы

12:46
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Это удар по бизнесу

Положительную динамику заболеваемости коронавирусом фиксируют по всей России, но в других государствах – ситуация плачевная. В Бразилии отменили традиционный карнавал. Вместо ярких костюмов и жарких танцев - световое шоу перед пустыми трибунами. По традиции, каждый год королю красочной процессии передают ключ от города. В это раз его вручили медикам. Им сейчас непросто.  Бразилия занимает второе место в мире по смертности.
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Коронавирус нанёс серьёзный удар по карнавальным традициям всего мира. Отменен Венецианский. Сезон красочных шествий в Германии начинался 11 ноября и достигал своей кульминации в "розовый понедельник". В этом году он выпадет на 15 февраля. Но в стране локдаун. И организаторы праздника попросили всех проявить смекалку и устроить игрушечный парад дома, сообщает "ТВ Центр". 

Специалисты Института немецкой экономики в Кёльне подсчитали: общие потери от отмены карнавальных торжеств в стране достигли полутора миллиардов евро. Общий ущерб для экономики, нанесённый эпидемией, только предстоит подчистить.

В ожидании третей волны, Европа пытается наладить поставки вакцин. Австрийские власти предлагают открыть у себя производство российского "Спутника V". Тем временем уже почти три десятка стран зарегистрировали наш препарат. Партию вакцины доставили в Венесуэлу. Самолёт встречала вице-президент республики. Власти заявили, что первыми прививку получат медики. Массовую вакцинацию в стране планируют начать весной.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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