Провал второго импичмента Трампа: как это было

Не хватило голосов

Оправдан во второй раз. В США завершился беспрецедентный процесс, во время которого бывшему президенту Дональду Трампу пытались объявить импичмент. Он вновь назвал происходящее самой масштабной в истории страны охотой на ведьм. Исход дела не помешал действующему главе государства Джо Байдену в нарушение всех норм заявить о несомненной вине предшественника.

Сенат считает, что Дональд Джон Трамп, бывший президент США, не виновен по статьям об импичменте. Учитывая, что это уже второй по счёту импичмент, то это 2:0 в пользу Трампа. Изначально обреченный на провал абсурдный процесс отставки уже не президента Трампа завершился не менее странно: Сенат оправдал экс-главу государства, однако, его, по-прежнему, называют подстрекателем к мятежу 6го января.

Виновен, но не наказан, так говорят демократы. Для того, чтобы протащить импичмент через верхнюю палату Конгресса демократам необходимо было две трети - 67 из 100, голосов. Тогда как за республиканцами числится 50 сенатских кресел. Слабую надежду давало то, что во время предварительного слушания о законности процедуры отставки уже не президента в стане республиканской партии нашлись семеро предателей. Они проголосовали "за" конституционность импичмента. Но на исход самого процесса перебежчики не повлияли, сообщает "ТВ Центр".

Предвидя поражение с импичментом, ряд демократов предлагали запустить процедуру порицания Дональда Трампа в Сенате. Для неё требуется гораздо меньше голосов. Однако, даже в случае утверждения оппоненты экс-главы государства хоть и получат чувство морального удовлетворения, но не добьются главной своей цели - его пожизненной дисквалификации из большой политической гонки.

Дональд Трамп, отказавшийся принимать участие в процессе импичмента, прокомментировал его итог - высоко похвалил команду своих юристов и поблагодарил не поддержавших судилище республиканцев.

Симпатизирующий демократам телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники cообщил, что Трамп очень беспокоился и переживал по поводу импичмента. Однако, пока, похоже, волнуются оппоненты 45-го президента. Ведь, уходя, он многозначительно пообещал вернуться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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