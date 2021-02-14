ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провал второго импичмента Трампа: как это было

11:51
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Не хватило голосов

Оправдан во второй раз. В США завершился беспрецедентный процесс, во время которого бывшему президенту Дональду Трампу пытались объявить импичмент. Он вновь назвал происходящее самой масштабной в истории страны охотой на ведьм. Исход дела не помешал действующему главе государства Джо Байдену в нарушение всех норм заявить о несомненной вине предшественника.
Дело об импичменте Трампа вышло на финишную прямую

Сенат считает, что Дональд Джон Трамп, бывший президент США, не виновен по статьям об импичменте. Учитывая, что это уже второй по счёту импичмент, то это 2:0 в пользу Трампа. Изначально обреченный на провал абсурдный процесс отставки уже не президента Трампа завершился не менее странно: Сенат оправдал экс-главу государства, однако, его, по-прежнему, называют подстрекателем к мятежу 6го января.

Виновен, но не наказан, так говорят демократы. Для того, чтобы протащить импичмент через верхнюю палату Конгресса демократам необходимо было две трети - 67 из 100, голосов. Тогда как за республиканцами числится 50 сенатских кресел. Слабую надежду давало то, что во время предварительного слушания о законности процедуры отставки уже не президента в стане республиканской партии нашлись семеро предателей. Они проголосовали "за" конституционность импичмента. Но на исход самого процесса перебежчики не повлияли, сообщает "ТВ Центр".

Предвидя поражение с импичментом, ряд демократов предлагали запустить процедуру порицания Дональда Трампа в Сенате. Для неё требуется гораздо меньше голосов. Однако, даже в случае утверждения оппоненты экс-главы государства хоть и получат чувство морального удовлетворения, но не добьются главной своей цели - его пожизненной дисквалификации из большой политической гонки.

Дональд Трамп, отказавшийся принимать участие в процессе импичмента, прокомментировал его итог - высоко похвалил команду своих юристов и поблагодарил не поддержавших судилище республиканцев.

Симпатизирующий демократам телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники cообщил, что Трамп очень беспокоился и переживал по поводу импичмента. Однако, пока, похоже, волнуются оппоненты 45-го президента. Ведь, уходя, он многозначительно пообещал вернуться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп с супругой Меланией
Дональд Трамп с супругой Меланией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.