Онлайн-проект "Москва с тобой" представил романтические экскурсии в День всех влюблённых

Праздник отмечается 14 февраля

В День святого Валентина москвичей ждёт много интересных событий и онлайн-мероприятий. В культурном центре "Загорье" пройдёт спектакль "Что мы знаем о любви", его трансляция на YouTube-канале центра начнётся в шесть часов вечера. А на YouTube-канале библиотеки № 195 в это же время можно будет поучаствовать в мастер-классе по созданию праздничной свечи.

В 14 часов на страницах ВДНХ в социальных сетях появится мастер-класс по каллиграфическому письму. Все желающие смогут сделать своими руками открытку, которую украсит стихотворение "Всё начинается с любви" Роберта Рождественского.

Популярный в столице онлайн-проект "Москва с тобой" предлагает приготовить праздничный десерт. Все премудрости расскажет шеф-повар Виталий Истомин.

Кто-то захочет побывать на виртуальной экскурсии. Такой шанс есть 14 февраля – можно совершить визит в Государственный музей Пушкина. Гости узнают, почему великий русский поэт оказался в южной ссылке, которая стала периодом расцвета романтизма в его творчестве.

Всех влюблённых также приглашают совершить прогулку по самым романтичным местам столицы.

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