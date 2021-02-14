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Маск обратился к Путину в Twitter на русском языке

12:38
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Предприниматель пригласил президента России пообщаться

Основатель компании SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в новой социальной сети Clubhouse. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, отметив официальный аккаунт @KremlinRussia_E.
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"Было бы большой честью поговорить с вами", - написал Маск на русском языке.

Интерес Маска к России и её лидеру не случаен. По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, занимающийся проектами в области освоения космоса миллиардер хочет обсудить эту тему.

"Маск, который нацелен на дальний космос, Луну и Марс, у него есть реальный шанс стать лидером космической программы США. Этим шагом он приглашает Россию к обсуждению сотрудничества", - приводит слова эксперта "МК".

Сеть Clubhouse была запущена в марте 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. Общение в этой соцсети происходит в специальных аудиочатах, которые может создать любой участник и пригласить собеседника для разговора. Известно, что Владимир Путин не пользуется социальными сетями, он не разу не демонстрировал личный мобильный телефон или смартфон.

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