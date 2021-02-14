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В Японии растёт число пострадавших от мощного землетрясения

13:31
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Сегодня ощущались повторные подземные толчки

Япония приходит в себя после мощного землетрясения. Толчки магнитудой более 7 ощущались практически по всей стране 13 февраля. Пострадали более 150 человек.
Очевидцы выкладывают в Сеть видео подземных толчков в Японии

В домах раскачивалась мебель, падали предметы. Люди выбегали на улицы в ожидании повторных толчков. Около 900 тысяч домов на какое-то время остались без электричества.

Сегодня в Японии в районе Фукусимы произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,2, говорится в сообщении Японского метеорологического агентства. Его последствия были не такими катастрофическими. 

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