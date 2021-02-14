В её основе - радиолокационные станции "Воронеж"

В России прошли испытания системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил гендиректор межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев.

Главной задачей испытаний было при помощи новых технологий обеспечить обработку информации и её передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны.

Система предназначена для получения данных о ракетных пусках и траекториях полёта ракет, нацеленных на российские объекты. Кроме того, она накапливает сведения о космических объектах.

В основе системы - радиолокационные станции "Воронеж". Они расположены в семи регионах России и покрывают всю её территорию.

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