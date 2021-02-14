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63-летняя Догилева рассказала, почему её перестали узнавать на улицах

14:31
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Похоже, она рада такому повороту событий

Татьяна Догилева за последние годы сильно изменилась. Актриса прилично набрала в весе, но от этого не перестала быть востребованной у режиссёров. Она часто снимается и в фильмах, и в сериалах.
63-летняя Догилева изменилась до неузнаваемости

63-летняя актриса привыкла, что её перестали узнавать на улицах. "Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями", - рассказала Догилева в эфире телеканала НТВ.

Это её абсолютно не смущает. Актриса призналась, что она перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая есть. Она отказалась от омолаживающих процедур и косметических операций, хотя раньше использовала эти методы для того, чтобы оставаться в форме.

Интересно, что за располневшей актрисой выстроилась очередь из режиссёров и она, как сама признаётся, смело вступила в роли комедийных старух. От такой творческой свободы Догилева получает удовольствие, а зритель любит и уважает её, как и много лет назад.

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