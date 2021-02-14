Парк ремёсел на ВДНХ подготовил мастер-классы по созданию символов Дня всех влюблённых

Приглашаются все желающие

В День всех влюблённых москвичи получили возможность принять участие в мастер-классе по созданию символов праздника. Его проводит Парк ремёсел на ВДНХ.

Под руководством опытных мастеров все желающие научатся изготавливать сладкие сердечки из натуральных ингредиентов. В мастерской "Симфония фарфора" предложат оформить фарфоровые сердечки в технике ручной надглазурной росписи.

Мастерская и Школа стекла научит делать праздничные сердечки в технике фьюзинг. Это - спекание цветного стекла при высокой температуре в муфельной печи. А в оранжерее "Городской фермы" проходят мастер-классы "Звериная любовь" и "Стрела Амура", где можно создать валентинку в форме зверей или подвеску в форме стрелы.

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