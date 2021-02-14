ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парк ремёсел на ВДНХ подготовил мастер-классы по созданию символов Дня всех влюблённых

14:16
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Приглашаются все желающие

В День всех влюблённых москвичи получили возможность принять участие в мастер-классе по созданию символов праздника. Его проводит Парк ремёсел на ВДНХ.
Онлайн-проект "Москва с тобой" представил романтические экскурсии в День всех влюблённых

Под руководством опытных мастеров все желающие научатся изготавливать сладкие сердечки из натуральных ингредиентов. В мастерской "Симфония фарфора" предложат оформить фарфоровые сердечки в технике ручной надглазурной росписи.

Мастерская и Школа стекла научит делать праздничные сердечки в технике фьюзинг. Это - спекание цветного стекла при высокой температуре в муфельной печи. А в оранжерее "Городской фермы" проходят мастер-классы "Звериная любовь" и "Стрела Амура", где можно создать валентинку в форме зверей или подвеску в форме стрелы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
День всех влюбленных
День всех влюбленных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.