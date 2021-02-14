Как изменилась жизнь в СССР после ХХ съезда КПСС

В стране наступила оттепель

Ровно 65 лет назад в Москве открылся ХХ съезд КПСС.

Знаменитый доклад Никиты Хрущёва "О культе личности и его последствиях" во многом изменил жизнь СССР.

Осуждение сталинских репрессий, реабилитация репрессированных, а затем – оттепель. Даже союзный гимн, в котором упоминался Сталин, теперь исполняли без слов.

Ольга Стрельцова пообщалась с теми, кто помнит ощущения того далёкого 1956-ого, и с теми, кому и сегодня личность вождя народов не даёт покоя (смотрите видео).

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