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Тайны московских особняков: история в лицах

15:19
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Что скрывается за фасадами исторических зданий

В этом году в столице завершится реставрация более сотни памятников архитектуры. А всего их за десять лет привели в порядок больше полутора тысяч.
Реставрацию особняка архитектора Дуванова завершат в 2021 году

Особняк в центре Москвы - это особый жанр. Чаще всего в таких домах квартируют посольства или какие-нибудь в меру скучные организации.

Но есть и те редкие здания, которые уже не первый век находятся в руках одной семьи, хранят её истории и тайны.

Юлия Богоманшина побывала в нескольких родовых гнёздах и убедилась: биографии особняков могут быть не менее занимательными, чем биографии людей (смотрите видео).

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Интерьер помещения особняка
Интерьер помещения особняка
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