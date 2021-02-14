Тайны московских особняков: история в лицах

Что скрывается за фасадами исторических зданий

В этом году в столице завершится реставрация более сотни памятников архитектуры. А всего их за десять лет привели в порядок больше полутора тысяч.

Особняк в центре Москвы - это особый жанр. Чаще всего в таких домах квартируют посольства или какие-нибудь в меру скучные организации.

Но есть и те редкие здания, которые уже не первый век находятся в руках одной семьи, хранят её истории и тайны.

Юлия Богоманшина побывала в нескольких родовых гнёздах и убедилась: биографии особняков могут быть не менее занимательными, чем биографии людей (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"