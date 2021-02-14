В России не сомневаются в запуске "Северного потока-2"

Газопровод будет достроен

В России выразили уверенность в том, что проект "Северный поток–2" будет успешно завершён и российский газ пойдёт в Европу. Сейчас газопровод построен на 95%, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" вице-премьер Александр Новак.

"Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже на более чем 95% реализовало этот проект. И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, он будет достроен", - сказал Новак.

Он в очередной раз указал на то, что проект выгоден западным компаниям, они напрямую заинтересованы в поставках российского газа.

Газопровод "Северный поток-2" должен был заработать в конце 2019 года, но из-за наложенных санкций сто стороны США, его строительство приостановилось. С места прокладки трубы было вынуждено уйти швейцарское судно – основной драйвер проекта. Сейчас в строительстве задействовано российское судно-трубоукладчик "Фортуна".

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