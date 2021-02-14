После снегопада в московском метро резко вырос пассажиропоток

Люди отказались от автомобилей

В московском метро стало заметно больше пассажиров. Коррективы внёс мощный снегопад, который вызвал коллапс на автодорогах. Департамент транспорта столицы сообщает, что пассажиропоток в подземке увеличился в субботу, 13 февраля на 18% по сравнению с прошлыми выходными.

"Всего в субботу на метро проехали около четырёх миллионов пассажиров. Спасибо вам за доверие! Московский транспорт быстро и комфортно довезёт вас до нужного места при любой погоде", - сообщает ведомство у себя Telegram-канале.

В пятницу, 12 февраля московский регион накрыл пришедший с Балкан циклон. Выпало три четверти месячной нормы осадков. На дорогах наблюдались десятибалльные пробки. На улицы вышли несколько тысяч единиц снегоуборочной техники, но и она в некоторых местах не справлялась с тоннами снега. В аэропортах были отменены или перенесены сотни рейсов. Власти попросили автомобилистов в ближайшие дни пересесть на общественный транспорт.

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