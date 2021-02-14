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Станцию "Люблино" переименовали в День всех влюблённых

17:24
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Это только на один день

Станцию московского метрополитена "Люблино" переименовали на один день во "Влюблино" в честь Дня всех влюблённых. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Онлайн-проект "Москва с тобой" представил романтические экскурсии в День всех влюблённых

"Сегодня на всех наших станциях - атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели - найти правильную дверь", - говорится в сообщении.

Кроме этой акции, столичные власти проводят много мероприятий в честь праздника в парках и на городских площадках. К примеру, на московских катках можно принять участие в различных конкурсах и получить за это призы.

В онлайн-пространстве проходят многочисленные мастер-классы по изготовлению валентинок и виртуальные экскурсии по романтическим местам Москвы.

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