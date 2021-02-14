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Москвичей предупредили о надвигающихся морозах

18:24
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

В столице снова похолодает

Жителей московского региона снова ждёт серьёзное похолодание. Уже в ночь на 15 февраля в Подмосковье похолодает до минус 20-25, а местами до 29 градусов. Ночи на следующей неделе будут холодными, днём столбики термометров не поднимутся выше минус 12-15 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Москва приходит в себя после рекордного снегопада

Аномальные для середины февраля морозы придут на смену сильным снегопадам. В субботу, 13 февраля в Москве был поставлен абсолютный рекорд по выпавшим осадкам. Высота сугробов в регионе приближается к метру, что для средней полосы России нехарактерно.

Власти Москвы в связи с прошедшими снегопадами обратились к жителям с просьбой пересесть на общественный транспорт и не пользоваться личными автомобилями. Коммунальные службы ещё несколько дней будут убирать снег со столичных улиц.

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