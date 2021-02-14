В День всех влюблённых на катках в парках столицы можно принять участие в розыгрыше призов

Акции проходят до позднего вечера

Московские катки приглашают принять участие в розыгрыше призов. Акцию приурочили ко Дню всех влюблённых.

Правила предельно простые - для участия в розыгрыше нужно выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка. Подарки разыграют за 15 минут до завершения последнего сеанса.

В парках города 14 февраля проходит множество мероприятий, связанных с праздником. В парке Горького, в "Медиарубке" в шесть часов вечера начнётся концерт группы "44 сыра". В парке "Сокольники" все желающие могут принять участие в оригинальной фотосессии и получить в подарок сувениры.

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