Украинские военные подорвались в зоне своей ответственности на Донбассе

Три человека погибли

Армейское командование Украины сообщило о подрыве трёх своих военнослужащих на неустановленном взрывном устройстве. Инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Новолуганское Донецкой области в зоне ответственности ВСУ. На место прибыло командование воинской части и военная служба правопорядка.

В зоне конфликта на юго-востоке Украины сейчас действует перемирие. Руководство ДНР и ЛНР периодически сообщает о нарушении режима прекращения огня со стороны украинской армии.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после событий на Майдане в центре Киева. В Донецке и Луганске было объявлено о создании народных республик. Так как эти регионы населены в основном русскими и русскоговорящими, Россия неоднократно заявляла о гуманитарной поддержку проживающих в ЛНР и ДНР граждан. В 2019 году в республиках началась выдача российских паспортов. На этой неделе во время встречи с главными редакторами российских СМИ президент Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс.

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