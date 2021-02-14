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В Гвинее объявлено о начале эпидемии лихорадки Эбола

19:11
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

Есть смертельные случаи

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы в одном из регионов на юго-западе страны. Особые меры приняты после четырёх смертельных случаев, сообщается в Twitter премьер-министра. 
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Власти рекомендовали изолировать всех, у кого отмечается подозрение на Эболу, активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на эту болезнь.

Вирус Эбола распространён в основном в странах Африки. Для человека это достаточно серьёзная опасность. Лихорадка Эбола сопровождается высокой температурой, рвотой, диареей, нарушением работы печени и почек. Летальность составляет от 25% до 90%. Последняя вспышка заболевания была в 2018 году в Демократической Республике Конго.

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