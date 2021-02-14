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В День всех влюблённых на катке ВДНХ впервые прошла регистрация брака

19:23
  • воскресенье
  • 14 февраля 2021

В городе появятся и другие необычные площадки для свадеб

Знаменательное событие произошло в День всех влюблённых на главной выставке России. На самом большем катке в Москве впервые в истории ВДНХ прошла регистрация брака, сообщила глава департамента общественных связей и рекламы выставки Ольга Говердовская.
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В свою очередь, начальник дворца бракосочетания на ВДНХ управления ЗАГС Москвы Наталия Шарпар рассказала, что в рамках проекта мэра Москвы появилась уникальная возможность зарегистрировать брак на разных необычных площадках. В этом году их перечень ещё пополнится.

Ранее ВДНХ пригласила москвичей и гостей города провести День святого Валентина на многочисленных площадках выставки. Для гостей подготовили праздничную программу, шоу, концерты и мастер-классы.

Разнообразные мероприятия проходят в городе и на других площадках: в парках и на катках. Много интересного в Сети – там транслируются онлайн-экскурсии, проводятся конкурсы и мастер-классы.

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