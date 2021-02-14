Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

Они победили в матче с Чехией

Сборная России победила Чехию и досрочно выиграла Евротур. Матч прошёл в шведской Мальме без зрителей, наша команда одержала победу со счётом 7:4.

Подопечные Игоря Ларионова открыли счёт в первом периоде, но затем пропустили три шайбы. В конце второго периода отставание сократилось, а в третьем российские хоккеисты вышли вперёд.

Победа над чехами стала девятой подряд в нынешнем розыгрыше Евротура, пишет "Российская газета". Россияне досрочно выиграли турнир, а также стали победителями Шведских игр.

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