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В России устраняют последствия мощной метели

08:21
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Во многих регионах - аномальные снегопады

Приморье - во власти мощного циклона. В регионе сильный снегопад, на дорогах - гололедица. Стихия бушует в нескольких районах края, но больше всего - во Владивостоке, передает "ТВ Центр".
Москвичей предупредили о надвигающихся морозах

Дорожные службы там работают круглосуточно. В столицу региона и на объездную трассу закрыт въезд большегрузных автомобилей. Однако ситуация всё равно сложная - водителям рекомендуют выезжать только в случае крайней необходимости.

Небывалые снегопады - на юге России. На Кубани, которая и так утопает в сугробах, сегодня вновь сильные осадки. Не легче и в Крыму - полуостров бьёт рекорды по количеству выпавшего снега, на дорогах массовые ДТП.

А в Центральной России ликвидируют последствия сильнейшей за последние десятилетия метели. С улиц вывозят миллионы кубометров снега. Только в столице трудятся 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц техники.

В Московской области водителям помогают военные - на автомобиле "Урал" они вытащили 10 машин, застрявших в снегу. А на этой неделе жителей столичного региона ждут аномальные морозы.

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