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Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

08:42
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Ограничения постепенно снимают

С понедельника Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Решение было принято из-за улучшения эпидемической обстановки.
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Число рейсов пока ограничено. В неделю разрешено выполнять четыре перелёта по маршруту Москва-Ереван и два - Москва-Баку. Вылетающие обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус, отмечает "ТВ Центр".

Постепенно ослабляют ограничения и в Израиле. В стране разрешили принимать до двух тысяч авиапассажиров в сутки. А в Греции и на Кипре люди устали от карантина. Накануне в нескольких городах этих стран произошли столкновения протестующих с полицией. Для разгона демонстрантов пришлось применить слезоточивый газ и водомёты.

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