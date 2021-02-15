ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

32 года назад советские войска завершили выход из Афганистана

09:07
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В понедельник – 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989-го последние колонны пересекли мост в районе города Термез, напоминает "ТВ Центр".

Исторические кадры возвращения на родину 40 армии тогда передавали все мировые агентства. За десять лет в боевых действиях на территории соседнего государства, где наши военные противостояли силам международного терроризма, приняли участие более 650 тысяч солдат и офицеров ограниченного контингента советских войск.

Наши потери составили свыше 15 тысяч человек. Сегодня ветераны вспоминают не только афганскую войну. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вывод советских войск из Афганистана
Вывод советских войск из Афганистана
Вывод советских войск из Афганистана
Вывод советских войск из Афганистана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.