32 года назад советские войска завершили выход из Афганистана

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В понедельник – 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989-го последние колонны пересекли мост в районе города Термез, напоминает "ТВ Центр".

Исторические кадры возвращения на родину 40 армии тогда передавали все мировые агентства. За десять лет в боевых действиях на территории соседнего государства, где наши военные противостояли силам международного терроризма, приняли участие более 650 тысяч солдат и офицеров ограниченного контингента советских войск.

Наши потери составили свыше 15 тысяч человек. Сегодня ветераны вспоминают не только афганскую войну. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.

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