ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Извержение вулкана в Гватемале попало на видео

09:21
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Жителей просят оставаться дома

В Гватемале свой нрав показал вулкан Фуэго - один из самых активных в этой стране. Во время извержения потоки лавы уже растеклись на расстояние до полутора километров. Над кратером повис столб пепла. Вся территория вокруг Огненной горы окутана густым дымом, сообщает "ТВ Центр".
В Казахстане появился "ледяной вулкан"

В режим повышенной готовности переведены спасатели. Но об эвакуации людей из зоны бедствия пока не сообщается. Жителей просят по возможности не выходить из дома и надевать защитные маски. Предыдущее крупное извержение Фуэго произошло три года назад. Тогда погибли более 200 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Извержение вулкана в Гватемале
Извержение вулкана в Гватемале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.