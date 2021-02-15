Извержение вулкана в Гватемале попало на видео

Жителей просят оставаться дома

В Гватемале свой нрав показал вулкан Фуэго - один из самых активных в этой стране. Во время извержения потоки лавы уже растеклись на расстояние до полутора километров. Над кратером повис столб пепла. Вся территория вокруг Огненной горы окутана густым дымом, сообщает "ТВ Центр".

В режим повышенной готовности переведены спасатели. Но об эвакуации людей из зоны бедствия пока не сообщается. Жителей просят по возможности не выходить из дома и надевать защитные маски. Предыдущее крупное извержение Фуэго произошло три года назад. Тогда погибли более 200 человек.

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