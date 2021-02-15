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Сторонники независимости Каталонии сохранили большинство в парламенте

09:12
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Они будут формировать коалицию

В Каталонии идёт подсчёт голосов после прошедших в воскресенье парламентских выборов. После обработки почти 100 процентов бюллетеней большинство голосов получила Социалистическая партия.
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Тем не менее, три других партии, выступающие за независимость автономии, сохранили абсолютное большинство в законодательном органе и будут формировать коалицию.

Явка на выборах, которые проходили в сложной эпидемиологической ситуации, оказалась крайне низкой - она немногим превысила 50 процентов. При этом электорат сторонников независимости оказался более активен.

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