ФСБ задержала членов террористической ячейки в Новосибирске

Суд заключил их под стражу

Гражданин России и представитель одной из стран ближнего зарубежья задержаны сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Новосибирской и Томской областям. Задержание произведено в рамках уголовного дела о финансировании организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещенной в России террористической группировки).

"Пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", - говорится в сообщении спецслужбы.

Задержанные граждане, по данным следствия, в 2020 году переводили деньги на банковские карты, счета которых используют для своих нужд террористы. Фигурантам избрана мера пресечения – заключение под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии террористической деятельности.

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