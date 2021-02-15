Меган Маркл снова беременна

Ранее она пережила выкидыш

Принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями во второй раз, герцогиня находится на последних сроках беременности. Об этом сообщили представители четы.

"Можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка", - заявили представители пары.

Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл станет восьмым в очереди на британский престол, а также десятым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II, передает журнал People.

Первенец у принца Гарри и Меган Маркл родился летом 2019 года, мальчика назвали Арчи. Год спустя экс-актриса снова забеременела, но потеряла ребенка.

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