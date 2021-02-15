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Первый в мире тест для выявления британского штамма вируса создали в России

08:38
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Технология может использоваться для определения любых форм инфекции

Первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса зарегистрирована в России. Ее разработали в центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Ученые утверждают, что она эффективна и в отношении других мутаций.
В Европе выявлена опасная мутация коронавируса

"Технология позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, обладает высокой точностью, подтвержденной испытаниями", - сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эта же технология может использоваться для создания тестов, определяющих любые другие мутации коронавируса. А российские вакцины от COVID-19 защищают и от британского, и от южноафриканского, а также от любых других мутировавших вирусов, не теряя своей эффективности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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