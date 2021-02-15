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Врач заметил у Алибасова неизлечимую болезнь

09:04
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Продюсер часто оказывается в больницах

Симптомы, которое в последнее время наблюдаются у Бари Алибасова, указывают на серьезные проблемы со здоровьем, заявил психиатр Станислав Полторак.

Бари Алибасов попал в реанимацию
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"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция", - считает врач. По его словам, сомнительно, что помутнения у продюсера временные.

В силу возраста и анамнеза Алибасова крайне маловероятно, что у продюсера есть шансы на возвращение к привычному образу жизни, считает психиатр. Полторак также предположил, что со временем Алибасов не сможет сам о себе заботиться, передает "Пятый канал".

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